CHP’li Işıkdoğan’ın skandal sözleri toplantıyı karıştırdı

Barınakta aç bırakılan ve birbirlerini yiyen köpeklerle gündeme gelen Gemlik Belediyesi'nde mart ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, MHP'li Meclis üyesi Tuncer Yalçın, Belediyenin bazı uygulamalarıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Daha sonra CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Deviren, meclise 10 dakika ara verdi. Ara verildiği sırada ise meclis salonunda büyük bir skandal yaşandı. CHP'li Başkan Şükrü Deviren'in yanında oturan CHP'li Meclis üyesi Berna Işıkdoğan, MHP'li Yalçın'ı kast ederek, "Başkanım izin verin şu adamın kafasını gözünü patlatayım" dedi. O sırada meclis toplantı salonunun mikrofonlarının açık olduğunu ise fark etmedi. Skandal sözlerin ardından Başkan Deviren ise, Işıkdoğan'a tepki göstermek yerine, "Kimin Tuncay'ın mı" diyerek cevap verdi. Aynı dakikalarda açık olan mikrofon fark edilip hemen kapatıldı ancak yaşanan skandal diyaloğu herkes duydu. Yaşanan olay sonrası AK Parti ve MHP'li İlçe Başkanları olaya tepki gösterdi.