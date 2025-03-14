Çiğli’de işçilerin adalet arayışı sürüyor

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız göreve gelir gelmez 147 işçiyi işten çıkardı. Araya belediyede örgütlü sendika girince Yıldız DİSK'e üye işçileri ocak ayında yeniden işe alacağını söylese de sözünü tutmadı. İşten çıkarılan işçiler geçtiğimiz günlerde aylar sonra tekrar eyleme başladı.

Belediye binasında Başkan Onur Emrah Yıldız'ın önünü kesen ve isminin Gözde olduğu öğrenilen bir işçi, '9 aydır açım, beni delirttin' ifadelerini kullandı. Son olarak, işinden edilen bir kadın, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a isyan etti.

Çalışma hakkının elinden alındığını ve mağduriyet yaşadığını dile getiren kadın, "Benim ekmeğimle neden oynuyorsunuz? Çocuklarımı nasıl geçindireceğim?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Çiğli Belediyesi önünde yaşanan tartışmada işini kaybeden kadın, Başkan Onur Emrah Yıldız'a sesini duyurmaya çalışırken sert tepkilerle karşılaştı. Yaşanan bu olay, Çiğli'de işçi kıyımının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖZDEMİR TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, işçi kıyımına sert tepki göstererek, belediyenin insanları mağdur ettiğini vurguladı. Özdemir, "Feryat eden bir annenin, evine ekmek götürmeye çalışan bir emekçinin sesini duymayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.

İnsanların ekmeğiyle oynamak, sosyal adalet anlayışına aykırıdır. Çiğli halkı bu vicdansızlığı hak etmiyor" dedi. Belediyenin siyasi hesaplar uğruna emekçileri işsiz bırakmasını eleştiren Özdemir, "Sosyal belediyecilikten dem vuranlar, işçi kıyımı yaparak halkın ekmeğine göz dikiyor. Bu zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Çiğli'de mağdur edilen her bir vatandaşımızın sesi olacağız" ifadelerini kullandı. İşten çıkarılan kadınlar ve aileleri, haklarını aramak için mücadelelerini sürdürüyor. Çiğli Belediyesi'nin bu tavrına karşı tepkiler büyürken, mağduriyet yaşayan işçiler adalet bekliyor.