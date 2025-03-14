Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıların benzerine, kamunun alım ve düzenleme gücünü kullanarak ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde de ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Sadece vatandaşlarımıza değil, dünyanın dört bir yanından gelerek ülkemizde şifa arayanlara hizmet eden sağlık sistemimizi korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıların benzerine, kamunun alım ve düzenleme gücünü kullanarak ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde de ulaşmayı hedefliyoruz. Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

