Dehşetin adresi bu kez Isparta oldu

Isparta'da sokakta narken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki T.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Türkiye'nin kronikleşen sorunu sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört yanından da köpek saldırısı haberleri gelmeye devam ediyor. Köpek saldırılarına Isparta'nın Gönen ilçesine de bir yenisi eklendi. Güneykent Beldesine bağlı Baladız Mahallesi'nde önceki gün sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki T. A., saat 18.30 sıralarında başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kafasından ve sol kolundan ısırdığı çocuk yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar T.A.'yı kurtararak hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.A., Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.