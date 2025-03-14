Ezilenlerin yanında durmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 8'incisi düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:Kendi alanında bir markaya dönüşen İyilik Ödülleri'nin bu sene 8'incisini gerçekleştiriyoruz. Bizleri iyiliğin, hayrın ve güzel ahlakın mis kokulu ikliminde buluşturan TDV'ye ve Diyanet İşleri Başkanlığı'mıza teşekkür ederim. Bu sene 50'nci yılını kutlayan Diyanet Vakfımız yarım asırlık iyilik yolculuğunda, insani, kültürel yardımlar gibi birçok alanda çıtayı yukarıya taşıdı. Vakfımız, dünyanın birçok noktasında yüz binlerce öğrenciye burs veriyor, destek oluyor. Zor durumda kalan milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor. Nereye gitsek iyilik neferlerinin yaptıkları işlerle karşılaşıyoruz.Suriye'deki katliamlardan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli muhacirlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. 471 gün boyunca siyonist rejimin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazzeli mazlumlara destek olduk. Bugün güya kendi akıllarınca bizi cesaretsiz göstermeye çalışanlar, Gazzeli çocukların üzerine bombaların yağdığı o imtihan günlerinde sırf soykırım şebekesinden korktukları, çekindikleri için Filistin Kuvayı Milliye'sine terör örgütü iftirası atarken biz BM Genel Kurulu'nda, insanlığın ortak kürsüsünde soykırımcıların ve destekçilerinin gözünün içine bakarak Filistin davasına ve Gazze'nin kahraman evlatlarına cesaretle sahip çıktık. Somali'de istikrarın korunması, Sudan'ın kardeş kavgasının son bulması, Yemen'in, Afganistan'ın, Lübnan'ın kalıcı huzura kavuşması için tüm imkânlarımızı bunun için seferber ediyoruz.Nerede gadre uğrayan, yok sayılan, baskı ve zulüm gören varsa Türkiye olarak tüm kapasitemizle oradayız. Nerede dostlarımız ve soydaşlarımız eziyet görüyorsa engel olmak için biz oradayız. Nerede bir yıkım, afet, gözyaşı varsa silmek için, mazluma el uzatmak için biz yine oradayız. Bölgemizde ve ötesinde barışın, adaletin ve istikrarın egemen olması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaktan asla çekinmiyoruz. Ülkemizi barış ve çatışma çözümlerinin merkez üslerinden biri haline getirme yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olmaya, ezilenlerin yanında durmaya devam edeceğiz.Başkan Erdoğan konuşmasında, İyilik Haftası'nı da hatırlatarak, "Bugün aynı zamanda İyilik Haftası'nın da ilkini idrak ediyoruz. Bundan sonra 13-20 Mart arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. Böylece iyiliğin daha fazla yere ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bireysel ve toplumsal hayatımızda iyiliği artırmak için gayret göstereceğiz. İyilik insanın beşer derecesinden, insan olma derecesine yükselmesi demektir. İyilik insanın emniyet kemeridir. İyilik insanlık sanatıdır. Burada ödül vereceğimiz insanlar da bunların örnekleridir" ifadelerini kullandı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen yardımlara dikkat çekerek, "Sadece bu ramazan 1 milyon kardeşimize aynı ve nakdi yardımlarımızı iletmeyi hedefliyoruz. İdlib'de 14 bin briket evi tamamladık. Bölgede 85 bin kardeşimiz yaptığımız briket evlerde yaşıyor. 40 ülkede açtığımız su çeşmeleri ile 11 milyon insanı temiz suya ulaştırıyoruz. Gençlerimizi ve geleceğimizi kurtarmaya yönelik adımlar atıyoruz" diye konuştu.Ödül töreninde, 1982'de Suriye'de Hama saldırılarına karşı duran asker Rağid El-Tatari, okuluna gelen boykot ürünlere karşı "Harçlıklarımız Filistin'e bomba olarak düşmesin" diyen küçük Ömer Asaf Kar, birçok noktada dini hizmet binalarının yapımını sağlayan Hacı Fevzi Şener, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan çölyak hastalarına glütensiz yiyecek üreterek ulaştıran Hasan Koç ve 8 çocuklu bir anne olarak başarılı bir kadın doğum doktoru olan Dr. Gülhanım Bayrak'a 'İyilik Ödülleri' verildi. 'Vefa Ödülleri'ne ise Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri ve yakın zamanda hayatını kaybeden merhum Hattat Hasan Çelebi layık görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk önce Rağid El-Tatari'ye, ardından Ömer Asaf Kar'a ödülünü takdim etti. Erdoğan, Kar ile yakından ilgilendi. Ardından Hacı Fevzi Şener ve Dr. Gülhanım Bayrak ve Hasan Koç ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Bayrak, ödülünü babası ve rahmetli annesi sayesinde aldığını belirtti. Vefa ödülünü alan Kudüs Müftüsü ve Mescidi Aksa imamı hatibi Şeyh İkrime Sabri, ödülü Kudüs için aldığını ifade etti. Yakın zamanda vefat eden merhum Hasan Çelebi adına oğlu Mustafa Nasuhi Çelebi ödülü teslim aldı.