İngiltere ikinci ’Ukrayna’ zirvesi gerçekleştirilecek

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'da barışın görüşüleceği bugünkü çevrim içi toplantıda NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın yanı sıra Avrupa ülkeleri, Ukrayna, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'dan katılımcılar bir araya gelecek. Toplantı yine İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde çevrim içi yapılacak.

Starmer, katılımcılara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakerelere zorlamak için ekonomik baskıları artırma, barışı korumak için Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme ve Rus saldırıları ihtimaline karşı savunma bütçelerini artırma çağrısı yapacak.

Gelecek hafta yapılması öngörülen askeri planlama toplantısı öncesi Ukrayna'da barışı korumak için kurulacak koalisyona hangi ülkenin nasıl katkıda bulunacağı konusu da toplantıda masaya yatırılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Starmer, "Başkan Putin'in Başkan Trump'ın teklifiyle oyunlar oynamasına izin veremeyiz. Kremlin'in Trump'ın ateşkes teklifini görmezden gelmesi, sadece Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını göstermeye yarıyor." ifadelerini kullandı.

