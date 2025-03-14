Haberler Gündem Haberleri İşçiler ile CHP'li Belediye Başkanı arasında arbede! Ahmet Aras'a baret fırlatıldı
Giriş Tarihi: 15.3.2025 01:46 Son Güncelleme: 15.3.2025 01:56

İşçiler ile CHP'li Belediye Başkanı arasında arbede! Ahmet Aras'a baret fırlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile sendika üyesi işçiler arasında bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma gerginliğe dönüştü. Toplantı sırasında işçiler, Aras'a baretlerini fırlattı. Yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret atılan Aras, hızlıca salondan ayrılmak zorunda kaldı. Arbede sırasında ise yerel bir gazetede çalışan bir muhabirin, bir kadın tarafından boğazının sıkıldığı belirtildi.

İşçiler ile CHP’li Belediye Başkanı arasında arbede! Ahmet Aras’a baret fırlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Yatağan'da bulunan termik santralin yeraltı maden arama ruhsatının iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) üyeleri, Başkan Ahmet Aras'tan görüşme talebinde bulundu. Grup kalabalık gelince görüşme Menteşe'deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

İŞÇİLER CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS'A BARET FIRLATTI

Yatağan'da bulunan termik santralin, yeraltı maden arama ruhsatının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı.

SALONDA "YUH" SLOGANLARI...

Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Aras, 'Biz kardeşiz' diyerek salondan ayrıldı.

ARBEDE YAŞANDI

Arbede sırasında bir yerel gazetede görevli muhabir Ümmü Gülsüm Dural'ın ise sendika üyesi olduğu iddia edilen bir kadın tarafından boğazı sıkıldı.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Süleyman Akbulut ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, Dural'a yapılan saldırıyı kınadı.

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İşçiler ile CHP'li Belediye Başkanı arasında arbede! Ahmet Aras'a baret fırlatıldı
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