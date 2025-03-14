Kızılay’ın iftar sofrası Suriye’de kuruldu

Türk Kızılay, rejim değişikliği ardından toparlamaya çalışan Suriye halkına desteklerini sürdürüyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İdlib'deki El Şami Engelli Kampı'nı ziyaret ederek gıda kolisi ve çocuklara oyuncak dağıtımı yaptı. Yılmaz, daha sonra Ashab-ı Kehf Yetimhanesi'nde kalan çocuklarla bir araya gelerek iftar yaptı.

Küllerinden yeniden doğan Suriye, Türk Kızılay tarafından sağlanan desteklerle ayağa kalkıyor. Savaşın başladığı yıldan itibaren Suriyelilerin yanında olan Türk Kızılay, bu sene Ramazan'da da yardımlarını sürdürüyor. Bu sene hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanındaki toplam 7.1 milyon ihtiyaç sahibine el uzatıyor. Bağışların 1 milyar 922 milyon liralık payı ise iç savaşın son bulmasıyla yeni bir döneme giren Suriye'ye ayrıldı. İdlib'de yürütülen yardım dağıtımlarına katılan Yılmaz, 205 hanenin bulunduğu ve her ailede en az 1 kişinin engelli olduğu toplam bin 200 kişilik El Şami Engelli Kampı'nda yardım dağıtımlarını yaptı.

LOJİSTİK MERKEZİ

Daha sonra Kızılay'ın 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu İdlib Lojistik Operasyon Merkezi'ndeki Sevgi Mağazası ve fırını ziyaret eden Yılmaz, "Ramazan ayı bereket demek, Ramazan ayı bir sofranın etrafında buluşmak ve bir ekmeği bölüşmek demek. Buradaki lojistik merkezi, son on üç yıldır Suriye'nin kuzeyinde dört milyon insana bir taraftan ekmek, bir taraftan kıyafet, bir taraftan psikososyal destek sağladı" dedi.

MAZLUM YÜREKLERE MERHAMET DOKUNUŞU

Ramazan'da da Suriye'ye özel ilgi gösteren Türk Kızılay, 35 bin gıda kolisi, 110 bin iftar, 75 bin adet bayramlık ve 9 adet sevgi butik mağazası üzerinden ihtiyaçların karşılanması yoluyla toplamda 135 milyon 250 bin lira değerindeki yardımları, 345 binden fazla insana ulaştırıyor. Her aileye kişi başı 3 parça kıyafetin temin edildiği Sevgi Evinde çocuklara kıyafet ve oyuncak dağıtımı yapılıyor. Bir günde en fazla 50 aileye hizmet veren mağaza, savaş ortamından etkilenen ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.