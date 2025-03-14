Kurum, Hatay’ın Fahri Hemşehrisi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Fahri Hemşehrilik' beratı verildi. Törende konuşan Kurum, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyip, Ramazan Bayramı'na huzur içinde girmeyi temenni ettiğini ifade ederek, "Bu şehrin sokaklarında sadece yüzlerce yıllık ibadethane, cami ve mescitler yok. O mabetlerin oluşturduğu barış ve kardeşlik var. Dünyadaki tüm mazlumlara kucak açan gönüller var. Bu sokaklarda yiğitlik, kahramanlık, vatan sevgisi var. Bu nedenle Hatay sadece Hataylıların değil, milletimizin tamamının yurdudur. Böylesi güzel bir şehre hizmet eden, bu şehir için çalışan, çabalayan kişiler olarak daima 'İyi ki Hataylıyız' diyoruz" diye konuştu. Deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kurum, "Hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık ve yıl başına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini tamamlamak için aynı anlayışla gece gündüz koşturuyoruz. Hatay'ımızı ayağa kaldırmak şöyle dursun eskisinden daha güçlü hale getirene kadar çalışacağız. Bu şehri tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, şehirciliğiyle her alanda artık bölgenin parlayan yıldızı haline getirecek adımları atacak ve Hatay'ımızı şaha kaldıracağız" dedi. Hemşehrilik beratını ömür boyu şeref madalyası olarak taşıyacağını belirten Kurum, "Evimin en güzel yanına asacağım ve orada bu dünyadan göçene kadar da çocuklarıma şerefle, onurla anlatacağım"dedi.