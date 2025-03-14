SON DAKİKA! İran istihbaratına bilgi sızdıran 5 casus yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) ortak çalışmasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Mensupları ile irtibatlı olan şüpheliler tespit edildi. Ülkemizde bulunan bu şüphelilerin, askeri üs ve önem arz eden bölgeler ve yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi topladıkları öğrenildi.

OPERASYONDA TÜM ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bilgileri İran istihbarat servisine aktardığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik bugün sabah saatlerinde İstanbul, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.