SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan sağlıkta istihdam müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın programın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Salgının ardından toplumun ertelenmiş sağlık hizmetleri talebinde ciddi artışlar yaşandı. Bu talebin doğru karşılanması için farklı adımlar atıyoruz. Aile hekimliğinin yeninden yapılandırılması bunlardan sadece bir tanesidir. Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılmasını temin edeceğiz. Sağlık alanında 22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık. Hastane, poliklinik sayısının artırılmasından sağlık teçhizatlarının modernleştirilmesine gibi çok önemli işler yaptık. 25 şehir hastanemiz bu kapsamda hizmete girdi. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur.

İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz.

"Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır.

SAĞLIKTA İSTİHDAM MÜJDESİ

2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz.