Son dakika | Trump: Putin ile görüşmem olumlu geçti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putı̇n, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsı̇lcı̇sı̇ Steve Witkoff ı̇le gece geç saatlerde telefonda görüştü.

Trump, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. ABD Başkanı, "Putin ile telefonda çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ondan Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans" ifadelerini kullandı.

Şu anda binlerce Ukrayna askerinin çembere alınmış durumda olduğunu aktaran Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir katliam olacak" dedi...