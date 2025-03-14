Suriye’yi takipteyiz

Ankara, yeni Suriye yönetimi ile bölücü terör örgütü YPG (SDG) arasında imzalanan 8 maddelik mutabakatın sahaya yansımalarını yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte. Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde, Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir." Kaynaklar, önümüzdeki günlerde bir askeri heyetin Suriye'yi ziyaret edeceğini de kaydetti. Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine ilişkin soruları da yanıtlayan bakanlık kaynakları, "40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan ihtiyaç tanım dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, inceleme süreci devam etmektedir" dedi.

TÜRKİYE KRİTİK ROLDE

Öte yandan NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu da vurgulayan bakanlık kaynakları, "Türkiye konuyla ilgili ikili temaslarını da sürdürmektedir. Avrupa güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır" diye konuştu.

502 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.