Bakan Uraloğlu duyurdu: Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek

"DÜNYANIN EN ÖZGÜN VE SAYGIN KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, demiryolcusuyla, denizcisiyle, iletişimcisiyle, karayolcusuyla, havacılarıyla Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir Bakanlığın mensupları ve çok büyük bir aile olduklarını vurgulayarak "Sizlerle birlikte de İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz." dedi.

Uraloğlu, asrın projesi MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu gibi nice kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunduklarını kaydetti.