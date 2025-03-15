Başkan Tugay işçilere enflasyon farkını çok gördü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin İZDOĞA şirketinde örgütlü Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu şube ile belediye yönetimi 31 Mart yerel seçimlerinden kısa bir süre önce uzlaşmaya vararak toplu iş sözleşmesi imzaladı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alan enflasyon farkının maaşlara yansıtılması maddesine itiraz etti. Ardından da bir önceki başkan Tunç Soyer tarafından yerel seçimlere sayılı gün kala imzalanan TİS'i yargıya taşıdı. Sendikanın konuyla ilgili üyelere attığı mesajda, "Değerli üyelerimiz, Toplu İş Sözleşmesi hakkı kaynağını Anayasamızdan alan en temel, vazgeçilmez işçi haklarındandır. İZDOĞA A.Ş.'de geçerli ve yürürlükte olan iş sözleşmemiz bulunmaktadır. Emeğin ve alın terinin, işçinin haklarının korunması adına gerekenler Belediyeİş Sendikası tarafından her zaman olduğu gibi sonuna kadar yerine getirilecektir" denildi. Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube yöneticileri yaşanan duruma dair yaptıkları açıklamada kazanılmış haklarından kesinlikle vazgeçmeyeceklerini belirtti.



BORÇ BAHANE SATIŞ ŞAHANE

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay daha koltuğa oturalı bir yılı bile doldurmadan mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda taşınmazı elden çıkardı. Başkan Tugay bu sefer de SGK'ya olan borçlar nedeniyle İller Bankası paylarından yapılan kesintiyi bahane ederek 16 taşınmazı daha satış listesine koydu. Başkan Tugay 27 Ocak'ta 103, 14 Mart'ta 12 taşınmazı daha satış listesine koymuştu. Belediye şirketi İzbeton ise Başkan Tugay'ın talimatı ile mülkiyeti kendisine ait 5 taşınmazın 14 Mart tarihinde satış ihalesini gerçekleştirmişti. Tugay son olarak satışa çıkardığı toplam muhammen bedeli 1.4 milyar lirayı bulan 16 taşınmaz ile birlikte ocak ayından bu yana 135 taşınmazı satmış olacak. Bu satışlardan belediyenin kasasına 4.2 milyar liralık kaynak aktarılacak.