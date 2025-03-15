Biz dondurma yiyeceğiz diye Filistinliler bombalanamaz

İstanbul Ümraniye'deki Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencilerinden Ömer Asaf Kar (10) okullarının bahçesine gelen siyonist sermayeli bir dondurma firmasının kamyonetine yapılan Gazze protestosunu başlatmış, bu sayede okul bu ürünleri boykot kararı almıştı. Sosyal medyaya düşen o ana ilişkin görüntülerin ardından Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen Kar önceki akşamki törende ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı.

SABAH'a ödül töreni sonrası duygularını anlatan Kar, "Biz dondurma yiyeceğiz diye Filistinli kardeşlerimizin bombalanmasını istemedim. Okulumda boykot edilen firmaların olmasını istemediğim için arkadaşlarımla beraber bu eylemi yaptık.

Yaptığım eylemin ödüllendirileceğini hiç düşünmemiştim. Ama artık daha çok arkadaşım buna dikkat ediyor. O yüzden kendimle gurur duyuyorum" dedi. Anne Mehbup Kar ise Ömer Asaf'ın boykot hassasiyetinin çok önceden geldiğini ve insanları bu konuda uyardığını söyleyerek

"Biz ailesi olarak oğluma örnek olmak istedik ve evimize alışveriş yaparken boykot olmayan ürünlerden aldık. Bu da onda bir hassasiyet oluşturdu. Cumhurbaşkanımızın elinden böyle bir ödül alması annesi olarak beni çok duygulandırdı" diye konuştu.