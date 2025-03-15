CHP’deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı planı: Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya güven vermiyor! | Okan Müderrisoğlu yazdı

Öyle ya, milyonluk üyenin sadece birkaç yüz bini ile aday gösterilmek, Ekrem Bey'i ne kadar sağlama alır, bilinmez!

Ama mesleki tecrübemle gördüğüm bir başka hususu söyleyeyim.

Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya güven vermiyor! Evet, evet... "Devlet" dediğimiz o canlı organizma, farklı kurum ve kuruluşları ile İmamoğlu'na kuşku ile bakıyor.