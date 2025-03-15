Haberler Gündem Haberleri CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı planı: Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya güven vermiyor! | Okan Müderrisoğlu yazdı
Giriş Tarihi: 15.3.2025 07:41 Son Güncelleme: 15.3.2025 07:41

CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı planı: Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya güven vermiyor! | Okan Müderrisoğlu yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu CHP'deki ön seçimin perde arkasını ve Ankara'nın Ekrem İmamoğlu'na bakış açısını bugünkü yazısında kaleme aldı. Müderrisoğlu yazısında, "Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya güven vermiyor! Evet, evet... "Devlet" dediğimiz o canlı organizma, farklı kurum ve kuruluşları ile İmamoğlu'na kuşku ile bakıyor." dedi.

CHP’deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı planı: Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya güven vermiyor! | Okan Müderrisoğlu yazdı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'de Özgür Özel ile birlikte 'ön seçim' organize eden Ekrem İmamoğlu ile ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu, İmamoğlu için, "Amaca ulaşmak için her aracı mubah gören tarzı, siyasal ikbali için girdiği girift ilişkileri, gözünü küresel odaklardan ayırmayan politik tutumu, itimat telkin etmiyor." dedi.

İşte Okan Müderrisoğlu'nun 'Ankara ve Ekrem İmamoğlu' başlıklı yazısı:

Kendisini, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP cumhurbaşkanı aday adayı olarak tanıtıyor. Tek aday olarak girdiği parti içi ön seç-i mi, sözde demokratik bir yarışa (!) çevirmeye çalışıyor.

Adaylığına hakiki manada meşruiyet kazandırmak ve hakkındaki yasal takibata karşı siyasi zırh elde etmek için uğraşıyor. Bu amaçla, 1.7 milyonu aştığı söylenen CHP üyelerinin hatırı sayılır bölümünü sandığa taşımayı hedefliyor.

Öyle ya, milyonluk üyenin sadece birkaç yüz bini ile aday gösterilmek, Ekrem Bey'i ne kadar sağlama alır, bilinmez!

Ama mesleki tecrübemle gördüğüm bir başka hususu söyleyeyim.

Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya güven vermiyor! Evet, evet... "Devlet" dediğimiz o canlı organizma, farklı kurum ve kuruluşları ile İmamoğlu'na kuşku ile bakıyor.

Amaca ulaşmak için her aracı mubah gören tarzı, siyasal ikbali için girdiği girift ilişkileri, gözünü küresel odaklardan ayırmayan politik tutumu, itimat telkin etmiyor.

Yani... Olup bitenlere AK Parti ve Külliye penceresinden bakmayı alışkanlık edinenlerin, bu perspektifin çok ötesindeki "devlet ufkuna" da bakıp "Neden?" diye sormaları gerekiyor!

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CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı planı: Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya güven vermiyor! | Okan Müderrisoğlu yazdı
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