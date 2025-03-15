DHKP-C’DEN, CHP’li başkana binamızı yıktın cezası

DHKP-C'ye para aktarıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında olduğu 34 şüpheliden 12'si tutuklandı

Tutuklananlardan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sorgusunda terör örgütü DHKP-C'nin, 2016'da Sarıyer'de inşa ettiği sözde halk meclisi binasının yıkım işlemini yaptığı için belediyeye 500 bin lira ceza kestiğini anlattı

Sarıyer Belediyesi'nin, örgütün Gezi'de işgal ettiği 'Kazova Tekstil'den aldığı kazakları da 23 Nisan'da çocuklara dağıttığı ortaya çıktı. Usülsüz ihalenin altında eski başkan Şükrü Genç'in imzası bulunuyor



CHP/DHKP-C finans ağını deşifre eden soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen ve 17'si tutuklanan 34 şüpheliden biri olan CHP'nin eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in ifadesine SABAH ulaştı. Genç ifadesinde 2016'da Baltalimanı'nda örgüt adına yapılan bir binanın belediye araçlarıyla yıkım işlemini gerçekleştirdiği için DHKP-C'nin Sarıyer Belediyesi'nde 500 bin lira ceza kestiğini anlattı. Şükrü Genç bu cezayı duyduğunu ancak ödemediğini iddia etti.

Örgütsel yazışmalarda ve tanık ifadelerinde de 2016'da Baltalimanı'nda yapılmak istenen DHKP-C'ye ait sözde gençlik federasyonu ve halk meclis binasının belediye ekipleri tarafından yıkılmasının ardından örgüt üyelerinin Başkan Genç'e ulaşarak 500 bin lira ceza kestiği doğrulanıyor. Şükrü Genç'in 30 sayfalık ifadesinde DHKP-C terör örgütü organizasyonlarına araç tahsis etmediğini belirtti. Genç örgüt tarafından yıkımdan dolayı ölüm listesine alındığını esnaftan duyduğunu söyleyerek "Bu yüzden bana koruma polisi verildi" dedi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden aralarında Şükrü Genç, Melih Morsümbül ve Kalender Özdemir'in de olduğu 17'si ''terör örgütünü finanse etmek'' suçundan tutuklanırken, 17 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.



23 NİSAN HEDİYESİ ÖRGÜT KAZAĞI!

Sarıyer Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından örgütle bağlantılı Kazova Tekstil'den usulsüz ihaleyle 50 bin lira karşılığında kazak alımı yapıldığı müfettişler tarafından belirlenmişti. Başkan Genç'in altında imzası bulunan ihaleyle alınan kazakların 23 Nisan'da çocuklara dağıtıldığı ortaya çıktı.