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Giriş Tarihi: 15.3.2025 15:20 Son Güncelleme: 15.3.2025 15:21

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu Hakkari’de incelemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari'de inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bayraktaroğlu, bekleme mevziinde görevli Mehmetçik ve güvenlik korucularıyla iftar yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu Hakkari’de incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'da konuşlu 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekat Alanı'nda bulunan 13'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi alan Orgeneral Bayraktaroğlu, icra edilecek faaliyetler ile emniyet tedbirlerine yönelik talimatlar verdi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, daha sonra, bekleme mevziinde görevli Mehmetçik ve güvenlik korucularıyla iftar yaptı.

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu Hakkari’de incelemelerde bulundu
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