Küresel bahis baronlarının kara para ağına operasyon

Bankpozitif ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork liderliğindeki yasadışı bahis örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 59 şüpheliden 43'ü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, değeri toplamda 6 milyar 900 milyon TL olan Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu 23 şirkete el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un liderliğindeki örgüte operasyon düzenlendi. "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli tespit edildi. Eşzamanlı operasyonda aralarında Erkan Kork'un da bulunduğu 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



YURTDIŞI KORİDORU AÇTILAR

Erkan Kork, 2014 yılında "TroyinBilişim" şirketiyle finansal sisteme yasadışı bahis faaliyetlerini soktu. Yasadışı bahisten elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem olarak kullanmak amacıyla "Payfix" ödeme kuruluşunu kurdu. Payfix yurdışındaki yasadışı bahis baronlarına ait sitelere entegre edildi. Böylece küresel bahis sitelerinden Türkiye'ye koridor açıldı. 80 bin hesabın kendi aralarında organize hareket ettiği görüldü. Böylece bahisten elde edilen gelirler komisyon karşılığında Türkiye'de aklandı.

FETÖ SORUŞTURMASIYLA BAŞLADI

Tarihte görülmemiş kara para aklama tekniği 2019'daki FETÖ soruşturmasında Erkan Kork'la yaşadışı bahis baronu Veysel Şahin arasındaki görüşmelerin ele geçirilmesiyle başladı. 2021'de gizli yürütülen soruşturmada Merkez Bankası'na gönderilen yazı üzerine ilgili firmalar hakkında rapor hazırlandı. MASAK'ın denetim raporlarına göre, 80 bin 11 farklı para transferi kümesi olduğu belirlendi. 43 bin 861 "Payfix" cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihlerinde 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu kaydedildi.

SUÇ İMPARATORLUĞU KURDULAR

Soruşturmada, Erkan Kork'un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu'nu yönettikleri ve suçtan elde ettikleri gelir ile Bankpozitif'i satın aldıkları, daha sonra Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları iddia edildi. Ayrıca birçok şirketi de devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddialar arasında.

7 MİLYAR LİRALIK VARLIK

Operasyon kapsamında Erkan Kork ve diğer şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konuldu. 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.