Sağlık ordusuna 37 bin yeni nefer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Sağlık Çalışanları ile İftar Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakârca hizmet eden, sayıları 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bugün (dün) 14 Mart Tıp Bayramı'nı idrak ediyoruz. Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum.

Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, genç Cumhuriyetimizin büyümesi ve güçlenmesinde de hep en önde yer almışlardır. Son olarak, COVID-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safında yine sağlık çalışanlarımız bulunuyordu. Hocasından doktoruna, hemşiresinden teknik personeline kadar sağlık ordumuzun tüm neferlerinin gayreti ve özverisi, hem salgın sürecinde hem de 6 Şubat depremlerinde milletçe hepimizin şahit olduğu bir destan olmuştur. Günlerce, hatta haftalarca evlerinden, evlatlarından uzak kalan; bir cana şifa olmak için gerektiğinde kendi canını tehlikeye atan hekim olmanın, sağlık çalışanı olmanın omuzlarına yüklediği ağır mesuliyetle ülkesine ve milletine sevda ile hizmet eden siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutamayız.

SEL GİDER BALÇIĞI KALIR

Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere, imkân bakımından bizden ileri düzeyde olan ülkelerden daha iyi yönetmemizde, şu an çatısı altında bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi sağlık tesislerimiz oldukça kritik roller oynamıştır. Ülkemizdeki muhalefetin "israf" diyerek engellemek için her yolu denediği, hatta akla ziyan mazeretler üreterek bağlantı yollarını dahi yapmadığı bu hastaneler, binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Tabii, "Sel gider ama balçığı kalırmış."

Bu süreçte ertelenmiş sağlık hizmeti taleplerinde son 2 yıldır çok ciddi artışlar yaşandı. Sağlık sistemimizde ilave bir yük oluşturan bu talebin doğru dağıtılması ve karşılanması amacıyla farklı adımlar atıyoruz. Vatandaşın sağlık hizmetlerine ilk başvuru kapısı olan aile hekimliğinin yeniden yapılandırılması ve koruyucu hekimliğin ön plana çıkarılması, bu adımlardan sadece biridir. Hekimlerimizin de bu çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte, insanımızın doğru yerde, doğru zamanda etkin tedaviye ulaşmasını sağlayacak, aynı zamanda hastanelerimizdeki yoğunluğun da azaltılmasını temin edeceğiz.

2002'de göreve geldiğimizde, önem ve öncelik vereceğimizi ilan ettiğimiz alanlardan biri de sağlık oldu. Sağlık alanında son 22 yılda pek çok reforma imza attık. Çam ve Sakura'nın da içinde olduğu, toplam 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi. Hâlen 13 bin 950 yatak kapasiteli 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor. İhale, proje ve arsa süreci devam edenlerle birlikte, hepsi tamamlandığında toplamda 57 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemiz olacak. İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleri ile bugün 2 milyon 753 bin insanımıza sağlık hizmetini doğrudan ulaştırıyoruz. n "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" düsturuyla, emanetini taşıdığımız milletimize en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlıkta şiddete de asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. Hayat kurtaran, insanın en değerli nimeti olan sağlığına kavuşmasına yardımcı olan hekimlerimize ve sağlık personelimize yönelik en küçük bir şiddet eylemini asla kabul etmeyiz. Çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda, zaten en üst düzeyde olan hassasiyetimizin asla değişmeyeceğini bir kez daha altını çizerek vurguluyorum.

SAĞLIKTA İSTİHDAM MÜJDESİ

Son 22 yılda sağlık alanında ne yaptıysak, sağlık çalışanlarımızla dayanışma içinde yaptık. Neyi başardıysak, hekimlerimizle, hemşirelerimizle, sağlık çalışanlarımızla omuz omuza vererek başardık. Sağlık camiamızın merakla beklediği önemli bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum: 2025 yılı içinde, sağlık teşkilatımızı 37 bini hekim dışı olmak üzere yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun.





SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa rahmet olarak gönderildiğini ve ahlaki mükemmelliğini anlatan "kainatın iftihar tablosu"nu günün anısına takdim etti. Törende Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri de Başkan Erdoğan tarafından verildi. Yaptırdığı normal doğum oranı yüksek, sezaryen doğum oranı düşük olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Sevdenur Su "hizmet ödülleri" kategorisinde, Konya-Ankara yolundaki trafik kazasında yaralanan 8 yaşındaki Eymen'e kendi çorabını giydiren acil tıp teknisyeni Aysen Göçer (sağ başta)"vefa ödülü" kategorisinde ödül aldı. Kovid-19 nedeniyle Haziran 2020'de vefat eden hemşire Dilek Akçabelen'in eşi Tansu Akçabelen ve oğlu Tunç Akçabelen'e de özel plaket verildi.