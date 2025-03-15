Şanlı zaferin 110. yılında Çanakkale’ye

Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin 110'uncu yılı Mehmetçik tarafından önemine yakışan etkinliklerle kutlanacak. 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin etkinlikleri kapsamında; Deniz Kuvvetleri'nin yüzer unsurları 12 gemi ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni yapacak. Türk Yıldızları tarafından Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde hava gösterisi ve muharip uçak geçişi ile SOLOTÜRK tarafından Kocaeli'nde gösteri uçuşu yapılacak. Ayrıca Mehteran Birlik Komutanlığı'nca 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konserler icra edilecek. Milli Savunma Bakanlığı bu etkinliklere tüm halkı davet ediyor. 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle, yurtdışında görevli oldukları sırada menfur terör saldırıları sonucunda şehit düşen Dışişleri Bakanlığı mensupları ile diğer kamu görevlileri ve aile fertlerini anmak üzere, 18 Mart'ta Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde de bir anma töreni düzenlenecek.