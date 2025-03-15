Son dakika | Bakan Göktaş detayları açıkladı: Sosyal medya düzenlemesinde son aşama! Uygulama nasıl olacak?

Toplantıda ülke beyanını sunduklarını, kadını güçlendirmeye yönelik çalışmaları anlattıklarını, Filistin ve Suriye'de mücadele eden kadınların da sesi olmaya gayret ettiklerini ifade eden Göktaş, katıldıkları yan etkinliklerin yanı sıra çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kadınlarla ilgili çalışmaların ön plana çıktığı komisyon toplantısında Türkiye'nin ilan ettiği "Aile Yılı"nda kadına yönelik yapılan çalışmaları dünyaya anlatma imkanı bulduklarını dile getiren Göktaş, "Yaptığımız ikili görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz kadın, aile ve çocuk konularındaki politikalarımıza yoğun ilgi olduğunu gördük." diye konuştu.