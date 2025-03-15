Tarihte görülmemiş kara para aklama tekniği: Bahis Baronu Veysel Şahin ve Erkan Kork... Operasyonda şok detaylar ortaya çıktı

SUÇ İMPARATORLUĞU KURDULAR

Soruşturmada, Erkan Kork'un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu'nu yönettikleri ve suçtan elde ettikleri gelir ile Bankpozitif'i satın aldıkları, daha sonra Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları iddia edildi.