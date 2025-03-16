AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier’in aracı çapraz ateşe tutuldu

ARACI ÇAPRAZ ATEŞE TUTULDU

Aracını yavaşlatan Dirier, uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutuldu. Onlarca merminin isabet ettiği araçtaki Dirier, şans eseri yara almadan kurtulurken saldırganlar ise kaçtı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.