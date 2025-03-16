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Giriş Tarihi: 16.3.2025 20:24

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier'in aracı çapraz ateşe tutuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde DEM Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçilen, Belediye Başkanı Mehmet Begit ile birlikte istifa ederek AK Parti'ye geçen Belediye Meclis üyesi Mahmut Dirier'in aracı çapraz ateşe tutuldu. Dirier şans eseri yara almadan kurtulurken, saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İHA
AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier’in aracı çapraz ateşe tutuldu

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Kullandığı 45 ED 094 plakalı Nissan marka aracıyla Birecik'ten kırsal Kural Mahallesi'ndeki evine giden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier, mahalleye yakın bir yerde yolun taşlarla kapatıldığını fark etti.

ARACI ÇAPRAZ ATEŞE TUTULDU

Aracını yavaşlatan Dirier, uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutuldu. Onlarca merminin isabet ettiği araçtaki Dirier, şans eseri yara almadan kurtulurken saldırganlar ise kaçtı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Geçen yıl 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde DEM Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Mahmut Dirier, Belediye Başkanı Mehmet Begit ile birlikte istifa ederek AK Parti'ye geçmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier'in aracı çapraz ateşe tutuldu
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