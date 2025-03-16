AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier’in aracı çapraz ateşe tutuldu

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Kullandığı 45 ED 094 plakalı Nissan marka aracıyla Birecik'ten kırsal Kural Mahallesi'ndeki evine giden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier, mahalleye yakın bir yerde yolun taşlarla kapatıldığını fark etti.
ARACI ÇAPRAZ ATEŞE TUTULDU
Aracını yavaşlatan Dirier, uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutuldu. Onlarca merminin isabet ettiği araçtaki Dirier, şans eseri yara almadan kurtulurken saldırganlar ise kaçtı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.