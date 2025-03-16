Alevilikle ilgili akademik çalışmalara destek

3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri, İstanbul AKM'de düzenlenen törenle verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, Alevilik ve Bektaşilik alanında yapılan akademik çalışmalara verilen destek vurgulandı. Törende bir konuşma yapan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Alevilik ve Bektaşiliğin, Anadolu'nun derin kültürel mirasının, hoşgörü anlayışının barış ve kardeşlik temelinde şekillenen felsefesinin en önemli değerleri arasında yer alan bir toplumsal değer olduğunu belirtti.