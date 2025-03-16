Bakan Memişoğlu: Kuzey Makedonya’daki yangında durumu ağır olan 3 yaralı İstanbul’da getiriliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendik.

DURUMU AĞIR OLAN 3 YARALI İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

Resmî temasların ardından ivedilikle harekete geçtik. Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait Ambulans Uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz.