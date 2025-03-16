Küresel zararlı akımlara karşı aileyi koruyacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de Türkiye'yi temsilen katıldığı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısının ardından dijital bağımlılığa karşı atılacak adımlar ve 'Aile Yılı' yla ilgili çalışamlara dair bilgiler verdi:

Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 72 bin 38 başvurumuz var. Daha fazla gencimizin fondan faydalanabilmesi için bazı kriterleri esnetmeye yönelik çalışmamız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Aile Yılı kapsamında küresel zararlı akımlarla mücadelemizi sürdürmek için belli başlı çalışmalarımız var. Ailelerimizi daha güçlü, dirençli kılmak için de bir farkındalık yılı olsun istedik.

Türkiye'nin ilan ettiği "Aile Yılı"nda kadına yönelik yapılan çalışmaları dünyaya anlattık. ABD dahil birçok ülkenin gündeminde kadın, aile ve cinsiyetsizleştirme konuları yer alıyor. Aile ve kadını birbirinin rakibi gibi gösteren anlayışı reddediyoruz. 'Kadın güçlüyse çocuklar, aile, toplum güçlü olur' inancıyla güçlü kadın, güçle aile, güçlü Türkiye anlayışıyla çalışıyoruz.





SOSYAL MEDYAYA 16 YAŞ ALTI AYARI İÇİN SON AŞAMA



Çocuklarımızı korumak için araştırmalarımızı yaptık, diğer ülkelerdeki uygulamaları inceledik. Çalıştaylar düzenledik, akademisyenlerle, çocuklarla, ailelerle, sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Bu kapsamda 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere 2 aşamalı bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. 16 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya çalışmamızı son aşamaya getirip bu yıl Meclis'e sunmayı ve hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sosyal medya platformlarının da belli algoritmaları oluşturmaları, belli yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu düzenlemeler için onlara belli bir süre vereceğiz.