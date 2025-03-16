Marmara’da müsilaj erken paydos ettirdi

Karadeniz'de bereketli bir av dönemi geçiren balıkçılar, balık popülasyonunun azalmasıyla birlikte Marmara'ya geri döndü. Ancak denizde yoğun şekilde görülen müsilaj nedeniyle avlanma şartlarının zorlaşması üzerine birçok balıkçı erken paydos etme kararı aldı. Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine dönmek isteyen balıkçılar, teknelerini limana çekerek yeni sezon için hazırlıklara başladı.

MÜSİLAJ BALIKÇILARI ETKİLEDİ

Balıkçı İdris Şeremet, "Paydos etmemizin sebebi, Marmara'da ağ atma şansımızın hiç olmaması. Bu yüzden sezon başında Karadeniz'e gittik. Biliyorsunuz, Marmara'da müsilaj vardı. Karadeniz'de bereketli bir sezon geçirdik, neredeyse her gün palamut yakaladık. Hamsi oldu, istavrit oldu. Lüfer için de umutluyduk ama bu yıl olmadı.

Yine de bereketli bir sezon geçirdik. Karadeniz'de balık azalınca Marmara'ya döndük ama burada da müsilajın çok olduğunu gördük. Riski göze almadan erken paydos kararı aldık. Bundan sonra yeni sezona hazırlanacağız, ağlarımızı tamir edeceğiz" dedi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da, "Süleymanpaşa ilçesinde bulunan büyük teknelerimizdeki balıkçı arkadaşlarımız, müsilaj nedeniyle erken paydos etme kararı aldı. Allah nasip ederse 1 Eylül'de tekrar faaliyetlerine devam edecekler. Bu süreçte ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yapacaklar. Ancak 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerimiz avlanmaya devam edecek" diye konuştu.

ÇANAKKALE'DE DE ERKEN PAYDOS

Çanakkale'de bazı balıkçılar, müsilaj nedeniyle av sezonunu 1 ay erken kapattı. Müsilaj etkisini artırması ile Çanakkale Boğazı'nda avlanan bazı balıkçılar, 15 Nisan'da kapanacak av sezonunu erkene çekti. Müsilajın etkisini her geçen gün arttırdığını söyleyen DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Müsilaj son günlerde çok yoğunlaştı, avcılığı imkansız hale getirdi. Sezonumuzu kapattık. Artık mücadele edilemez bir hale geldi. Çok fazla ağ kaybettik, çok fazla sistemimiz patladı. Sezonu erken kapattık. 1 Eylül'den itibaren denizde av bu yıl iyi oldu. Karadeniz'de palamut popülasyonu çok iyiydi. Mart ayı ile birlikte tamamen avcılık yapamaz hale geldik. En son dün gece Şarköy açıklarında bir av operasyonu yaptık. Ağı denizden alamadık, ağlarımız patladı, epey bir ağımız kayıp. Sonra dalgıç daldırıp topladık ağlarımızı. Pes ettik, bıraktık" diye konuştu. İHA-DHA