Savunma sanayiinin öncüsüne büyük vefa

İstanbul Fatih'te İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Kurulu düzenlendi. Toplantıya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 27. Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Anayasa Mahkemesi üyesi Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, 27. Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşması gerçekleştirdi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, savunma sanayii kahramanı Nuri Paşa'nın konağını müze yapmak istediklerini belirterek,

"Nuri Paşa Konağı'nda bir İlim Yayma ve İmam Hatip Müzesi yapmak istiyoruz. O binayı ihya etmiş olacağız. 74 yıllık hikâyenin yeni nesillere aktarılmasını sağlayacağız" dedi. Nuri Killigil, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun komutanıdır. Türk savunma sanayiinin öncü ismidir.