Türk Yıldızları deniz zaferi için havalandı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nden kalkış yapan Türk Yıldızları, kordon boyu ve boğaz üzerinde uçtu. Kordon Boyu'nda Türk Yıldızları'nı izleyen vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla uçuşu görüntüledi. Uçuş kapsamında Çanakkale Boğazı üzerinde kalp çizen uçaklar vatandaşlardan alkış aldı.





TORPAK, SU, BAYRAK GENÇLERE EMANET

Başkan Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bilecikli atletler tarafından Eskişehirli sporculara teslim edildi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale-Ankara 28. Zafer Koşusu'nda Bilecikli gençlerin taşıdığı emanetlerin teslimi için Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından emanetler, atletler tarafından Ankaralı gençlere teslim edilmek üzere taşınmaya başlandı.