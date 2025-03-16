Türkiye yeni dünyanın önemli aktörü olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni dünyada yıldızı parlayan önemli ülkelerden biri olacağını söyledi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin "Niyetimiz de soframız da bir" sloganı ile Bağcılar'daki Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen iftarda bir konuşma yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Böylesine güzel bereketli bir sofrada bizleri bir araya getiren Allah'a hamd olsun. ÖNDER'e teşekkürlerimizi ifade ediyoruz" dedi.Türkiye'nin son dönemde yakaladığı terörsüz Türkiye konusuna değinen Kurtulmuş şunları söyledi: "Türkiye'nin her bir köşesinde bin yıldır var olan kardeşliğimizi, araya emperyalistlerin girerek zedelemeye çalıştığı kardeşliğimizi yeniden kuşanacağız ve Türkiye 85 milyonuyla bütün etnik mezhebi ve düşünce farklılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olarak güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Türkiye olarak yakalanan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz. En kısa sürede silahlardan terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye ümit ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz." Önümüzdeki dönemde dünyada çok kutuplu bir sistemin kurulacağını belirten Kurtulmuş, "Türkiye yeni dünyada yıldızı parlayan önemli ülkelerden biridir ve yeni dünyanın da en önemli aktörlerinden biri olacaktır. Bunun ilk şartı aramızdaki farklılıkları bir kenara bırakıp ortak hedeflere yönelebilme başarısını göstermektir" diye konuştu. Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile bazı milletvekilleri de katıldı.