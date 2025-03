Ülkemizin yarınları çok daha güzel olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı"na katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bu gönül sofrasında sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bu kutlu günlerin, milletimiz ve tüm insanlık için güzellikler getirmesini, barış dolu, mutluluk dolu, çocuk neşesiyle dolu bir dünyaya vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Bu salondaki yavrularımızın yanı sıra, her biri Rabb'imizin bizlere emaneti olan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum.

SEVİNCİNİZ HİÇ KAYBOLMASIN

Milletimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte üzerlerine titrediğimiz, gözümüz gibi bakmaya gayret ettiğimiz her bir evladımızı sevgiyle selamlıyorum. Merhum Necip Fazıl'ın, 'Fatihlik nimetinden yüzü bir nurlu mühür, biz akıl tutsağıyız çocuktur ki asıl hür' mısralarıyla tarif ettiği çocuklarımızın tamamına, Gazze ve Suriye başta olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki yürekleri ümit ve sevgi dolu yavrularımıza selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum.

Şartlar ne olursa olsun. Sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Sizler çok büyük bir ülkenin tarihiyle, vicdanıyla, merhametiyle, çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz, sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her anında sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlere şefkatle sahip çıkacak, hayatın zorlukları karşısında hiç birinizi Allah'ın izniyle yalnız bırakmayacağız. Bugünün çocukları, yarının büyükleri, istikbalin mimarlarıdır. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, öğretmen, doktor, siyasetçi, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz. Sporun farklı dallarında elde edeceğiniz derecelerle İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız.

Hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Zorluklar ve kolaylıklar, sevinçler ve hüzünler olabilir. Bunlar gayet doğaldır. Ancak insanın en büyük gücü inancı, imanı ve mücadele kararlılığıdır. İnancın, azmin ve gayretin önünde evelallah hiçbir engel duramaz. Hiç bir olumsuzluğun aşkınızı, şevkinizi kırmasına, hayallerinizle aranıza girmesine izin vermemenizi sizlerden özellikle bekliyorum. Çünkü, istikbali şekillendirecek olan hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.

GÖZLERİNİZDE TÜRKİYE'Yİ GÖRÜYORUM

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ben sizlere tüm kalbimle inanıyorum. Sizin, kardan aydınlık tertemiz yüreklerinize, içinizdeki o cevhere, o yaşama sevincine sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde inşallah geleceğin güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer Türkiye'sinin müjdesini görüyorum. Rabbim hepinizin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Her birinizin, o ışık ve ümit saçan gözlerinizden tek tek öpüyorum. Bizlere bu anlamlı günü yaşattığınız, Ramazan sevincinize bizleri de ortak ettiğiniz için sizlere ve tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum.

HER EVLAT GÜVEN VE HUZUR İÇİNDE BÜYÜSÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı iftar programı ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu (dün) akşamki iftar soframızın baş misafirleri, devletimizin himayesindeki çocuklarımızdı. Yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık, bu dünyanın en kıymetli hazinesi... Her bir yavrumuzla sohbet etmekten, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Tek dileğimiz, hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın, her evlat güven ve huzur içinde büyüsün. Bu özel buluşma vesileyle devlet himayesindeki tüm çocuklarımızın, koruyucu ailelerinin kalbinde, kendini ait hissedeceği yuvası ile buluşmasını temenni ediyoruz. Yolları açık, başarıları daim olsun."



İL BAŞKANLIĞI'NDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gençlerle bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programından sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçen Başkan Erdoğan burada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iftar programında bir araya geldiği gençlerle buluştu. Ateş başında gençlerle oturan Erdoğan, sohbet ederek çay içti. Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.