Yeni evimizde huzura kavuştuk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Defne ilçesinde yeni yapılan afet konutlarının bulunduğu Orhanlı Mahallesi'nde depremzede İpek ailesinin yeni evine konuk oldu. Ev sahibi Kader İpek'in (28), "İnsan evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. O kadar acıdan sonra bu kadar feraha inanamıyorum. Bugünümüze o kadar şükrediyoruz ki; devletimizle gurur duyuyoruz" sözleri herkesi duygulandırdı. Hatay'da bir dizi temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Defne ilçesinde afet konutlarının inşa edildiği Orhanlı Mahallesi'nde 2 çocuklu İpek ailesini ziyaret etti. Bakan Kurum deprem şehitlerini rahmetle andı, "Allah bir daha böyle acı keder vermesin. İnşallah Hatay eskiden çok daha güçlü olacak" dedi.

HAYALDİ AMA GERÇEK OLDU

Yeni evine taşınan Kader İpek, "Bizim için hayaldi bir evin olması. Konteyner çıktığında bile ağladım. Ev çıkınca daha çok ağladım. Çok zorluklar çektik. Çadırda kaldık. İnanmadık bir gün evimizin olacağına. Hiçbir şeyimiz yoktu bizim, mindere bile razıydık. Dua ediyorduk; 'Bir evimiz olsun minder atar otururuz' diye. Çok şükür daha fazla imkân verdi devletimiz. Bu kadar güzel bir evi hayal bile edemiyordum. Geldiğimde inanamadım. Eşime 'Burası bizim mi?' dedim. Saray gibi geldi. O kadar acıdan sonra bu kadar feraha çıkmaya hâlâ inanamıyorum. Çok büyük bir şey; o kadar güzel bir şeye vesile oldunuz ki... " diye konuştu. Kader İpek depremde yaşadıklarını ise şöyle dile getirdi: "İnanın insanın evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. Evim yıkılsaydı başka ev bulurduk. Ama bizim şehrimiz gitti, başka ev de bulamadık. Bugünümüze o kadar şükrediyoruz ki; devletimizle gurur duyuyoruz. Konteynerden sonra evimiz saray gibi geldi. Beklediğimden çok çok üstün çıktı" ifadelerini kullandı.