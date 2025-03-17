Bakan Tunç’tan terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte bu belayı sona erdireceğiz

Adalet Bakanı Tunç, gazeteciler ile iftarda bir araya geldi. Bakan Tunç şunları kaydetti:

"TERÖR BELASINDAN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

"Terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra başlattığı çağrı ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade doğrultusunda gerçekleşen, atılan adımlar söz konusu. İnşallah başarıya ulaşır. Tabii İmralı heyetinin birkaç kez görüşmesinden sonra ortaya çıkan çağrı, terör örgütünün feshine ve silah bırakmasına yönelik bir çağrı. Bunun gerçeğe ulaşması bakımından bu çağrı ülkemiz için çok önemli bir aşama olacak. Türkiye yüzyılına başladığımız bu süreçte terörden kurtularak birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye hiçbir ayrım yapmadan geleceğe güvenle huzurla baktığı bir ülke olarak Türkiye yoluna devam edecek.