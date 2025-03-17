Bakan Tunç’tan terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte bu belayı sona erdireceğiz

Adalet Bakanı Tunç, gazeteciler ile iftarda bir araya geldi. Bakan Tunç şunları kaydetti:
"TERÖR BELASINDAN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ"
"Terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra başlattığı çağrı ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade doğrultusunda gerçekleşen, atılan adımlar söz konusu. İnşallah başarıya ulaşır. Tabii İmralı heyetinin birkaç kez görüşmesinden sonra ortaya çıkan çağrı, terör örgütünün feshine ve silah bırakmasına yönelik bir çağrı. Bunun gerçeğe ulaşması bakımından bu çağrı ülkemiz için çok önemli bir aşama olacak. Türkiye yüzyılına başladığımız bu süreçte terörden kurtularak birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye hiçbir ayrım yapmadan geleceğe güvenle huzurla baktığı bir ülke olarak Türkiye yoluna devam edecek.
"YAPILAN ÇALIŞMALARI ADALET BAKANLIĞI OLARAK YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ"
Önceki gün Van'daydım. Van'daki kardeşlerimiz atılan bu adımlar sonrası büyük bir ümit içerisinde. İnşallah bu heyecan yarım kalmaz. Terör örgütü silahları bırakır. Silahlar gömülür ve terörsüz bir Türkiye'ye adım atmış oluruz. Bu anlamda da yapılan çalışmaları Adalet Bakanlığı olarak yakinen takip ediyoruz. Hep beraber el birliğiyle ülkemizi sıkıntıya sokan terör belasını sona erdireceğiz ve çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe huzurla bakmasını sağlamış olacağız.
Bu noktada adil görünmek de önemli. Bu noktada adaleti sağlayan, adaletin olmazsa olmaz şartı tarafsız bir şekilde olmasının anlatılması bakımından basın devreye giriyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü bu bakımından çok önemli. Anayasada, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinde, BM sözleşmesinde düşünce ve ifade özgürlüğünü, basın araçlarının müsadere edilemeyeceği düzenlemeleri önemli düzenlemeler. Bu darbe anayasasında bir madde vardı.
"GÜVEN ENDEKSİNDE İSRAİL İLE BİRLİKTE GÖSTERMEK İNSAFSIZLIKTIR"
Uygulamaya daha titiz davranma konusunda, bunlar zaten evrensel bir ilkedir. İnternet basını, birçok yenilikler hayata geçirildi. Sosyal medyanın etkisiyle dezenformasyon da arttı. Bunun yazılı basına kaynaklık etmesi de bazı sorunlara yol açabiliyor. Bunların belli bir düzene girmesi. Türkiye'de gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanan bir gazeteci yok. Aksini iddia etmek, hattı İsrail ile birlikte göstermek insafsızlıktır. İsrail 200'den gazeteci katletmiştir. Türkiye hukuka güven endeksinde 117'nci sırada olduğunu iddia edenler var. Bunlar haksız suçlamalardır. Masa başında oluşturulan ve Türkiye'ye hak etmeyen suçlamalardır. Türk yargısı da her zamankinden tarafsızdır, Türk medyası da düşünce özgürlüğüne alabildiğine açıktır.