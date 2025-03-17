Başkan Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi mesajı: Türkiye Yüzyılı’nın inşasında bize ilham kaynağı olacak

"ÇANAKKALE'DE YAZILAN DESTANDAN ALACAĞIMIZ DERSLER, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINDA BİZE İLHAM KAYNAĞI OLACAKTIR"

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek, Anadolu'nun müdafaası için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız dersler, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bize ilham kaynağı olacaktır.