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Giriş Tarihi: 17.3.2025 22:19

Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı: Trump'ı ciddiye alsanız iyi olur

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donad Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın Trump'ı ciddiye alması gerektiğini belirterek, Husilerin ABD Donanması'na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

İHA
Beyaz Saray’dan İran’a gözdağı: Trump’ı ciddiye alsanız iyi olur

Beyaz Saray Sözcü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Leavitt, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine değinerek, "İran'a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur" dedi.

"ABD DONANMASI'NA AİT GEMİLERE SALDIRI DÜZENLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına değinen Leavitt, "Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması'na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir" dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek" demişti.

Öte yandan ABD'nin 15 Mart'ta Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik başlattığı saldırılarda şu ana kadar 53 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi de yaralandı.

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Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı: Trump'ı ciddiye alsanız iyi olur
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