Beyaz Saray’dan İran’a gözdağı: Trump’ı ciddiye alsanız iyi olur

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek" demişti.