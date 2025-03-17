Beyaz Saray’dan İran’a gözdağı: Trump’ı ciddiye alsanız iyi olur

Beyaz Saray Sözcü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Leavitt, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine değinerek, "İran'a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur" dedi.
"ABD DONANMASI'NA AİT GEMİLERE SALDIRI DÜZENLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına değinen Leavitt, "Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması'na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir" dedi.