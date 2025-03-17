Bir olup ayağa kalkacağız

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve yeni bir hükümetin kurulmasının ardından özgürlüğüne kavuşan Suriye'de toplumsal yaşam hızla iyiye gidiyor. SABAH, yeni yönetim sonrası İdlib'de yaşanan değişimi yerinde gözlemledi.Bölgeye giren TIR sayısında ciddi bir artış söz konusu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yapılan ticarette gözle görülür bir artış yaşanıyor. Ocak ayında Türkiye'den Suriye'ye yapılan ihracat yüzde 35 oranında artarak 219 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşmıştı. Bu da Suriye'de ticari hayatın canlandığının en net göstergesi. Ticaretin hızlanması ve ülkeye Suriye halkı, ülkelerine daha sık giren insani yardım malzemeleriyle ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabiliyor.Halk, ülkelerini kalkındırmak için ellerinden geleni yapmaya hazır. Savaş sırasında vurularak sağ kolunun dirsekten altını kaybeden ve Türk Kızılay'ın desteği ile yapılan El-Şami Engelli Kampı'nda yaşayan Nadra Agle Ahmed, ülkelerinin kurtulmasıyla yaşadıkları sevinci SABAH'a anlattı. 9 çocuğu ve eşiyle birlikte bir evde yaşayan Ahmed, "Yıllar süren işkence sonunda bitti. Ülkemiz artık özgür. Türkiye'nin desteği olmasaydı, zalim rejimden kurtulamazdık. Ben bir kolumu kaybettim. Oğlum ise bacağını kaybetti. Savaş bizden çok şey götürdü. Ama yaşadığımız zaferle yeniden ayağa kalkacağız" diye konuştu. Protez bacak takılan oğlu Nureddin Abdullah Ahmed ise, "Umudumuz büyük, biz ülkemizi yeniden kuracağız" diye konuştu.