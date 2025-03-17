DEM Parti heyetinden ikinci ziyaret

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına salı günü başlayacak. Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini ele alacak. Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek.DEM Parti heyeti, pazartesi günü AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret edecek. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.