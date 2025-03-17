Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı: Ozan Özcan’a "Testereyle keseriz" mesajı atan iki şüpheli yakalandı!

AZILI SUÇLU ÇIKTI

Ayrıca F.E.H.'nin (27) 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tutuklu ve hükümlünün kaçması' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 6 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca İstanbul ve Ankara ilinden silahlı tehdit dosyasından firar olduğu anlaşıldı.