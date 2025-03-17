İliç duruşması başladı: 5 tutuklu 48 kişi yargılanıyor

13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan'ın İliç İlçesinde yaşanan maden kazasının ilk duruşması Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen liç yığını çökmesi sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması, 17 Mart bugün Erzincan 1. Ağır ceza mahkemesinde başladı. 5 kişinin tutuklu 43 sanığın yargılandığı duruşmanı hafta boyunca sürmesi bekleniyor. 13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan'ın İliç İlçesi Maden sahasında meydana gelen liç yığının çökmesi sonucu Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetmişti.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 43 sanıktan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu ve tüm sanıklara "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.