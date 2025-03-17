İliç iddianamesine ilişkin 5 tutuklu ve 43 sanık hâkim karşısında

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç duruşmaya bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden katılırken duruşma salonunda sadece Şirket Vekili Kanada uyruklu tutuklu Jain Ronald Guille yer aldı.

Duruşma öncesinde taraf olan kişi ve kurumların talepleri alındı. Duruşma salonunun yetersiz olduğu gerekçesiyle duruşmanın daha büyük bir salona alınma talepler mahkeme heyeti tarafından zaman kaygı gerekçesiyle oy çokluğuyla reddedildi. Taraf olmak isteyen kişilerin dinlenmesinin ardından salonda "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan tutuklu bulunan Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille'nin savunması tercüman eşliğinde alındı. Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini sağlık sorunları bulunduğunu, tanınır kişi olması ve kaçma durumunun olmadığını belirterek beratını ve serbest bırakılmasını talep etti. Duruşma müşteki avukatların tutuklu Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille'ye tercüman eşliğinde sordukları sorular ile devam etti. Saat 9.30 da başlayan duruşma öğlen saatlerine kadar uzadı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmaya iliç Maden sahasında ki kazada hayatını kaybeden Uğur yıldız'ın yakınları, davaya, Farklı illerden katılan baro avukatları, siyasiler ve Jain Ronald Guille'nin avukatları katıldı. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülen, 43 sanıktan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu ve tüm sanıklara "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan'ın İliç İlçesi Maden sahasında meydana gelen liç yığının çökmesi sonucu Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetmişti.