Kalpler vatan için Çanakkale’de atacak

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenlerin provası yapıldı. Şehitler Abidesi'nde tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provada, 2. Kolordu Komutanlığında görevli askerler bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı yaptı. Prova kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, tören alanında incelemelerde bulundu. Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelenler de provayı ilgiyle izledi. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, kutlamalar için son provanın gerçekleştirildiğini söyledi.18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü, yarın heyecan verici bir program ile kutlanacak. Çanakkale'deki etkinlikler, sabah saatlerinde 21 pare top atışı ile başlayacak. Deniz Kuvvetleri'ne ait 12 gemi, Çanakkale Boğazı'nda geçit törenini icra ederek vatandaşları selamlayacak.Türk Yıldızları ise Çanakkale semalarında heyecan verici bir gösteriye daha imza atacak. Mehteran Birliği 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konserler verecek. Özel gün kapsamında şehitliklere karanfiller bırakılacak, Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. Ayrıca 18 Mart akşamı Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayı gerçekleştirilecek.Öte yandan Şehitler Abidesi'nde bir anma programı da düzenlenecek. Çelenk sunumu ile başlayacak törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Mehteran Birliği'nin Çanakkale Kordon Boyu'nda konseri saat 17.00'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki fener alayı ise saat 20.45'te gerçekleştirilecek. Öte yandan dün de AKUT ekibi şehitliği ziyaret etti.