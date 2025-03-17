Mehmetçiğe düşmanları bile hayran kaldı

Türk milletinin varlık ve yokluk mücadelesi verdiği Çanakkale cephesinde Mehmetçiğin sergilediği kahramanlık kendilerine karşı savaşan yabancılarda bile hayranlık uyandırdı. İşte tarihe geçen o şahitlikler:Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanı General Ian Hamilton, "Bir komutanın karşılaşacağı en kötü düşman, bozgunculuk yapanlardır. Türkler, bir şiir kitabında görüldüklerinde değil, fakat parıldayan süngüleri takılmış olarak üzerimize geldikleri vakit gerçekten yiğit ve korkunç kimselerdir. Keşke Çanakkale'ye gelmemiş olsaydık"Çanakkale Gerçeği Kitabı'nın yazarı Ellıs Ashmead Bartlett, "Muhteşem sömürge birlikleri hemen hemen tükenmiştir. Yeni birlikler en cesur subaylarını yitirmiştir. Yeni takviyelerle bile başarı şansımız olduğunu düşünmüyorum"Çanakkale Cephesini Amerikan Associated Press Ajansı adına takip eden gazeteci George Abel Schreiner, "Türk piyadesi görülmemiş bir cesaret ile savaştı. Ama sonunda yol vermek zorunda kaldı. Daha iyi pozisyonlara çekildi ve vahşi bir pozisyon savaşı takip edildi."Hamilton "Türklerin Allah Allah bağrışları altında o korkunç saldırısı başladı... Bizimkiler hurra diye karşılık veriyorlardı... Şaşkınlıktan kurtulamıyordum... Zifiri karanlıkta ve gemide iki elim bağlı sadece savaşanların bağırışlarını dinledim... Türklerin taarruzuna dayanamadığımızı ertesi gün öğrendim."29 Ağustos tarihli Daily Chronicle gazetesi "son 8 günde 780 subay kaybedildi"Hamilton'un Sir Charles Monro'ya yazdığı raporda, "Türklerin teslim olmasının imkansız olduğu, bir taarruz ile İstanbul'u almanın mümkün olmadığı, Türklerin ancak ordusu imha edilirse yenilebileceği" yazılıdırHamilton: "Dehşet içinde kaldık... Cehennemi bir ateşin ortasındayız. Dev zırhlılarımızın ağır topları hep bir ağızdan alev saçıyor. Yer gök birbirine giriyor. Türklerin gizli seyyar toplarının mermileri boğazın her iki yakasından yağmur gibi tepemize yağıyor."