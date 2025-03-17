Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
Giriş Tarihi: 17.3.2025 19:57 Son Güncelleme: 17.3.2025 20:18

Son dakika: Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile İftar Programı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye girişimiyle Türkiye'nin 40 yılına, milyonlarca lirasının kaybına neden olan bir beladan kurtulmak üzereyiz." dedi. Erdoğan, muhalefetin artıl çürümüş bir yapıda olduğunu belirterek, "Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, şişirilmiş konser faturaları ile vurgun yapmaktan, kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsan istisnasız hepsi var." diye konuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN CESUR BİR ADIM ATTIK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

23 yıla yakındır verdiğimiz çetin mücadeleler vardır. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler var. Bugün de Ramazan'ın manevi iklimine gölge düşürmek isteyenler var. Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık.

Terörsüz Türkiye girişimiyle Türkiye'nin 40 yılına, milyonlarca lirasının kaybına neden olan bir beladan kurtulmak üzereyiz.

ANA MUHALEFETE SERT TEPKİ

Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, şişirilmiş konser faturaları ile vurgun yapmaktan, kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsan istisnasız hepsi var.

Bizim gündemimiz bellidir. Deprem gibi, sağlık gibi ekonomi gibi dış politika gibi ülkenin gerçek gündemleri ile uğraşıyoruz.

Muhalefet çürümüş yapıda. Biz bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz. AK Parti'nin en önemli vasfı hem ekip hem program olarak sürekli kendini geliştirme kabiliyetine sahip olmasıdır."

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Son dakika: Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
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