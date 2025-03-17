Son dakika: Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN CESUR BİR ADIM ATTIK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

23 yıla yakındır verdiğimiz çetin mücadeleler vardır. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler var. Bugün de Ramazan'ın manevi iklimine gölge düşürmek isteyenler var. Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık.

Terörsüz Türkiye girişimiyle Türkiye'nin 40 yılına, milyonlarca lirasının kaybına neden olan bir beladan kurtulmak üzereyiz.