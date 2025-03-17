Terör örgütü çöpe atılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Göztepe'deki TBMM Filizi Köşk Sosyal Tesisi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Ülkemizin terör belasından kurtulması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, İmralı'nın çağrısından sonra beklendiği gibi Türkiye'de adımlar atılacağını belirtti. "Ümit ederim ki artık terörün hiçbir şekilde adının anılmadığı, terör örgütünün hiçbir şekilde faaliyet göstermediği, silahların tamamen terk edildiği ve terör örgütünün tarihin çöp tenekesine atıldığı bir dönemi yaşayacağız" diye konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi:Terörsüz Türkiye'yi inşa etmek sadece Türkiye için önemli bir adım değildir. Aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölge demektir.Yeni Suriye yönetimi ile orada faaliyet gösteren bu örgütün uzantısı olan bir kolu arasındaki anlaşmanın, ümit ederiz ki başkaları tarafından kışkırtılmadan, birtakım provokasyonlara heba edilmeden başarıyla uygulanması sonucunda Suriye topraklarında terör örgütünün iz düşümleri kalmayacaktır.Türkiye'nin her şeyden evvel kendi içerisinde birliği, dirliği sağlaması ve istikrarını daha da artırması lazım.