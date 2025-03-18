AFD, depremden etkilenen illerde köy konutlarının yeniden inşası için Türkiye’ye finansman sağlıyor

Proje kapsamında, depremden etkilenen illerde yaklaşık 2.800 kırsal konutun yanı sıra ilgili altyapı ve geçim kaynaklarını destekleyici tesislerin (örneğin ahırlar) yeniden inşası sağlanacaktır.

2023 yılında meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Fransa, Türk halkının acısını paylaşarak derhal arama kurtarma ekipleri göndermiş ve Adıyaman'da bir sahra hastanesi kurmuştur. Bunu takiben, AFD, deprem bölgesinde faaliyet gösteren iki sivil toplum kuruluşuna birincil sağlık hizmetleri, koruma ve ruh sağlığı desteği ile psikososyal yardım sunmaları amacıyla toplam 4 milyon avroluk hibe sağlamış ; bireylere ve KOBİ'lere verilen kredilerin yeniden yapılandırılmasından kaynaklanan acil likidite ihtiyaçlarını karşılamak ve doğal afetlere dayanıklı yatırımların finansmanını teşvik etmek amacıyla Türkiye'deki kamu ve özel bankalara 155 milyon avroluk bir kredi hattı sağlamıştır.

Ayrıca, Fransız Hazinesi'nin bütçesinden sağlanan 550.000 avroluk bir hibe ile Malatya Belediyesi ile iş birliği içinde yıkım atıklarının geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanımı konusunda bir fizibilite çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmanın ardından, Malatya'da bir moloz geri dönüşüm tesisinin kurulmasına yönelik AFD'nin çalışmaları devam etmektedir.

Kırsal konutların yeniden inşasına ilişkin imza töreninde, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Mme. Isabelle DUMONT, "Bugün, bu çabalara daha büyük bir katkı sağlamak için buradayız. Fransa'nın Türkiye'nin yeniden yapılanma sürecine verdiği destek kararlılıkla devam etmektedir. Depremden etkilenen bölgelerde köy evlerinin yeniden inşası için tahsis edilen bu finansmanı, iki ülke arasındaki dostluğa olan inancımızın bir yansıması olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Bu proje ile sürdürülebilir ve dayanıklı konutlar inşa edilerek depremden etkilenen ailelerin güvenli evlerine geri dönmeleri sağlanacak, kırsal bölgelerde yeniden nüfus artışı teşvik edilecek ve bölgesel ekonomi desteklenecektir.