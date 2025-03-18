AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Önseçim adı altında bir demokrasi tiyatrosu seyrediyoruz

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar devam ederken, Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yerel seçimler üzerinden kısa bir zaman geçmesine karşın CHP'nin belediyelerle ilgilenmediğini belirtti. İnan ayrıca CHP içerisinde hizipçiliğin yaygın olduğunun da altını çizdi.



MİLLETE HİZMET GİBİ BİR DERTLERİ YOK

CHP belediyeciliğini eleştiren İnan, "İstanbul'u yönetiyorlar, Bursa'yı yönetiyorlar, Afyon'u yönetiyorlar. Allah aşkına bu şehirler 1 sene içinde 1 adım ileri gitmedi. Ama emin olun ki almış oldukları bu belediyeleri 1 senede tam 5 sene geri götürdüler. Biz bu CHP belediyeciliğini çok iyi biliriz. İzmir'den biliriz. İşte İzmir Körfezi'ni her gün tonlarca atık suyu dökerek siyaset arenasını kirlettikleri gibi kirlettiler. 25 senedir yönettikleri İzmir'de tek bir kalem icraatları yok. Varsa yoksa çöp, çamur, çukur Ama arka planda daha vahim 3 şey var. Rant, rüşvet, yolsuzluk. Millete hizmet etme gibi dertleri asla yok" dedi.



SEÇİLELİ 1 YIL BİLE OLMAMIŞ NEYİN KAMPANYASI

Yerel seçimde verdikleri sözlerin tutulması için çağrıda bulunduklarını anımsatan İnan, "Maalesef Türkiye'de muhalefet yine tüm enerjisini kim aday olacak tartışmasına verdi. Yıllardır içine düştükleri yönetim krizini aşmak için önseçim adı altında bir demokrasi tiyatrosu seyrediyoruz. Bu tiyatro sahnesinde CHP içindeki hizipler birbirleriyle savaşıyorlar. Burada esas mesele ülkemizin geleceğidir, CHP'nin geleceği değildir. Daha önlerinde görev süresi olarak 4 sene var, seçileli 1 yıl bile olmamış, siz neyin kampanyasını düzenliyorsunuz" diye sordu.



NE KADAR PİL ÖMÜRLÜ SİYASETÇİ VARSA AK PARTİ YENDİ

AK Parti'nin iç dinamikleri ile CHP'nin iç dinamiklerinin farklı olduğuna değinen İnan, AK Parti'de istişare kültürü vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise hizipler savaşı vardır. AK Parti'de güçlü liderlik vardır. Cumhuriyet Partisinde şaibeli kongreler ve kurultaylar vardır. Biz hiziplerin değil, biz milletin partisiyiz. Türkiye bu zübük siyasetinden çok çekti. Türk siyasetinde ne kadar pil ömürlü kişi varsa hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi ve hepsini de biz yendik, Recep Tayyip Erdoğan yendi, AK Parti yendi" ifadelerini kullandı.



BU MİLLET BATARYASI BOZUK TELEFONU ŞARJA TAKMAZ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen İnan, şunları kaydetti:

"Ey İmamoğlu, senin sicilin de bozuk, ahlakın da bozuk, bataryan da bozuk. Bu millet bataryası bozuk olan telefona hiçbir zaman şarj takmaz. Biz Libya'da deniz gibi dalgalanan, Karabağ'da destan yazan, Suriye'deki mazlumları kuşatıp koruyan bu al bayrağın altında, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek dünyadaki tüm adaletsizliklere meydan okuyan, Türkiye'yi tam 20 kat büyüten ve Türkiye'de teröre diz çöktüren Recep Tayyip Erdoğan'la, milletimizle birlikte yol yürümeye emin adımlarla devam edeceğiz."