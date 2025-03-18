Bankamatikçi gurme

Balıkesir Balya Belediye Başkanı CHP'li Orhan Gaga'nın, oğlu Osman Gaga'yı CHP'li Bandırma Belediyesinde 5 yıl önce işe soktuğu ortaya çıktı. Osman Gaga'nın, belediyeye gitmediği, açtığı sosyal medya hesaplarından fenomenlik yaptığı anlaşıldı. Yaşanan skandal, kamu kaynaklarının CHP tarafından nasıl kişisel çıkarlar için kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP'li Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga'nın oğlu Osman Gaga, önceki dönem CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından 5 yıl önce belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde torpille işe alındı. Belediyede aktif bir görev üstlenmeyen ve mesai saatlerinde belediyeye gitmeyen Osman Gaga'nın sosyal medyada fenomenlik yaptığı ve Bandırma'daki sokak lezzetlerini tanıtarak "Gurmecilik" yaptığı ortaya çıktı.

5 YILDIR MAAŞ ALIYOR

CHP'li başkanın oğlu Osman Gaga, belediyede mesaide olması gerektiği saatlerde kentteki restoranları tek tek geziyor. Yemeklerin tadına bakan ve lezzetler hakkında eleştiriler yapan Gaga çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşıp bir yandan fenomenlik yapmaya çalışırken, diğer yandan ise ara sıra uğradığı belediyeden 5 yıldır maaş alıyor. Bu skandalın ortaya çıkmasının ardından gözler Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ile Bandırma Belediyesi'ne çevrildi. Ancak şu ana kadar belediye yetkililerinden hiçbir açıklama gelmedi. Vatandaşlar, Osman Gaga'nın belediyedeki pozisyonunun neye dayanarak verildiğini ve neden aktif bir şekilde çalıştırılmadığını sorguluyor. Kamuoyu, belediye yönetiminden konuyla ilgili şeffaf bir açıklama bekliyor.