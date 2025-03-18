Başkan Erdoğan, Nevruz kutlamalarına katılacak

AK Parti MKYK toplantısı, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti-DEM Parti görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesi ile teklifleri ele alacaklarını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

NEVRUZ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ: Nevruz'u Türk dünyasından Balkanlar'a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz. Bu çerçevede 21 Mart'ta Haliç Kongre'de Cumhurbaşkanı'mızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Bu kaos döneminde bütün bu bölgeye kardeşlik mesajı açısından Nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak.

AK PARTİ-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ: 2 saate yakın bir görüşme yaptık. Terörsüz Türkiye için sağlıklı dil önemli. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesi ile önümüze getirilen teklifleri ele alacağız. Milletin değerlerinden taviz vermeyeceğiz. Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok.

ÇAĞRI SDG VE YPG'Yİ DE İLGİLENDİRİR: PKK silah bıraksın derken bu SDG ve YPG'yi de ilgilendirir. Suriye bayrağı temsiliyeti altında olmaları, bütün alanların Suriye devletine devredilmesinin Suriye için olumlu sonuç doğuracağını değerlendiriyoruz. Oradaki terör örgütünün sözde hâkimiyet alanlarını korumaya devam edeceğine dair söylemler var. Bu Suriye'nin güvenliği açısından da olumsuz ve bizim açımızdan da olumsuzdur. Anlaşmanın maddelerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı verecek şekilde hayata geçmesi gerekir.